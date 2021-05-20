Приїжджають додому: на Київщині юрист і психолог допомагають ветеранам ООС

У Києві уже три роки працює Ветеран Хаб – це спільний проект Фонду Олени Пінчук, Фонду Віктора Пінчука і громадської організації Побратими. Тут допомагають учасникам бойових дій повернутися із війни до цивільного життя – надають юридичну та психологічну підтримку, а також вирішують проблеми з працевлаштуванням.

Від осені на базі Ветеран Хабу працює виїзна бригада. Послуга безкоштовна і доступна ветеранам із Київщини, які не в змозі самотужки дістатися до столиці за станом здоров’я чи браком сил і часу.

– Почався карантин і транспортне сполучення було дуже обмежене. Ветеран нас викликає, ми приїжджаємо до нього додому і надаємо всі ті самі послуги, що і в просторі, – розповідає Владислав Бабир, кейс-менеджер мобільного офісу команди Ветеран Хаб.

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Окрім Влада ветеранам допомагає юридичний консультант Ілля Мигун та психолог Антоняк Василь, який також брав участь у бойових діях.

– На війні все чорно-біле. Ти приїжджаєш сюди і ти не розумієш, хто твій друг, а хто недруг. Неможливість спати, постійна готовність, що звідкись буде небезпека. Я приїжджаю до ветерана, допомагаю йому сформувати запит, з чим він хоче попрацювати і вже перенаправляю до колег, які займаються тривалою терапією, – ділиться досвідом Василь.

Референдум на Донбасі

Під час прес-конференції 20 травня президент України Володимир Зеленський заявив, що має кілька варіантів проведення референдуму на Донбасі.

Водночас глава держави підкреслив, що Україна розглядає інші способи повернення окупованих територій.

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