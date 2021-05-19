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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Максим Зайченко |

Рада разрешила начислять штрафы и пеню по кредитам жителям Донецкой и Луганской областей

Верховна Рада

Верховная Рада в среду, 19 мая, приняла закон №5199, который предусматривает снятие моратория на начисление пени и штрафов на сумму кредита для жителей Луганской, Донецкой и части Харьковской областей, где была объявлена зона антитеррористической операции. Также закон позволит получить ипотеку жителям этих областей на равных условиях с жителями других регионов страны.

Документ вносит изменения в закон № 1669-VII о временных мерах на период проведения антитеррористической операции, который делал невозможным кредитование физических лиц по ипотеке, а также не позволял бизнесу кредитоваться под залог недвижимости.

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В пояснительной записке к закону говорится, что теперь будет снят мораторий на начисление пени и штрафов на сумму кредита для жителей этих областей. Но это не коснется действующих договоров, что гарантирует сохранение прав для тех людей, которые имели или имеют финансовые трудности.

— Закон обеспечит условия для восстановления конкурентной среды путем снятия ограничений на предоставление банковскими учреждениями кредитов под залог имущества, находящегося на подконтрольной государственной власти части территории проведения антитеррористической операции, — заявили авторы законопроекта.

Штрафы по кредитам

Внутренне перемещенных лиц (переселенцев) могут освободить от уплаты штрафов по кредитам. Соответствующий законопроект в феврале приняли депутаты парламента.

Согласно ему, если переселенцы вовремя не погасят кредит, им не будет начисляться пеня.

Источник: Верховная Рада

Фото: Depositphotos

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