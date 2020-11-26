Пульсоксиметр і коронавірус: для чого потрібен та як користуватися

Пульсоксиметр дозволяє відстежувати рівень насичення крові киснем та вчасно реагувати на погіршення показників. Саме тому лікарі радять хворим на коронавірус пацієнтам користуватися цим пристроєм, аби розуміти чи вистачає організмові кисню.

Якщо Covid-19 підтверджений, потрібно стежити за рівнем кисню, щоб не проґавити момент, коли захворювання ускладнюється розвитком пневмонії важкого ступеня.

Фельдшер з медицини невідкладних станів Олена Гладка пояснює, що норма сатурації становить від 94 до 98%.

Госпіталізація потрібна, коли цей показник падає нижче 92 пунктів.

– Низький рівень кисню в крові це ознака загальної гіпоксії організму, це кисневе голодування мозку, міокарду, печнки, що може призвести до порушень їх роботи, – каже лікар.

Пульсоксиметр кріпиться на вказівний палець та за кілька секунд аналізує вміст кисню у крові. Крім цього пристрій може вимірювати кількість серцевих скорочень за хвилину.

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Особливості використання пульсоксиметра

Коли палець холодний, то будуть нижчі відсотки насичення киснем.

Якщо у вас накладні нігті або темний лак, пристрій працюватиме повільніше, і на початку продемонструє нижчі показники.

Якісні батарейки у пристрої. Якщо низький рівень заряду, то пристрій показуватиме нижчі дані.

Заступниця міністра охорони здоров’я Ірина Микичак закликала українців купувати пульсоксиметри та слідкувати за здоров’ям. Вона попросила не скуповувати аптеки, а бути виваженими та не користуватися неперевіреними рекомендаціями.