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Путин разместит ядерное оружие в Беларуси? Реакция мира на заявления Кремля

Вероника Бойко Журналистка Факти ICTV

Мир обеспокоен новым шантажом Кремля. Желание России разместить ядерное оружие на территории Беларуси уже привело к осуждению как со стороны Соединенных Штатов, так и Евросоюза. В Брюсселе отметили — если это произойдет, последствия будут неизбежны!

Ядерный шантаж не пройдет. Европейский Союз готов ответить новыми санкциями на намерения России разместить в Беларуси ядерное оружие. В Брюсселе ждут реакции Минска. Если тот подтвердит такие планы и примет ядерную авантюру Путина – в ЕС готовы реагировать немедленно.

– Мы готовы ко всем сценариям. Мы хотим услышать, что скажет режим Лукашенко, уже соучастник варварской агрессии против Украины. Но если эскалация произойдет, это создаст угрозу для всей Европы и не останется без реакции стран-членов ЕС, — рассказывает Петер Стано, пресс-секретарь ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности.

Усилить ограничения в ответ на планы разместить российское ядерное оружие на территории Беларуси призывают страны, соседствующие с ней: Польша, Литва, Латвия и Эстония.

Там расценивают поведение Кремля как новую волну дестабилизации в Европе. И настаивают на более строгих санкциях против обеих участниц угрожающего процесса.

Планы Путина — очередная попытка запугать мир — считают в Германии. А вот в Нидерландах, хоть и считают риторику Кремля безответственной – не видят в ней ничего нового.

– Ядерная риторика России не является чем-то новым, мы постоянно слышим об этом много разговоров. Россия прекрасно знает, что если она применит такое оружие – последствия будут колоссальными, – рассказал Марк Рютте, премьер-министр Нидерландов.

В НАТО утверждают, что внимательно следят за ситуацией. И заявления Путина не поколеблют поддержку Украины. В Соединенных штатах тем временем не видят намерений России применить ядерное оружие.

Размещение российского ядерного оружия в Беларуси на этой неделе обсудит Совбез ООН.

Раньше об этом просила сама Украина. Между тем в британском издании Guardian считают, что заявленные Кремлем сроки размещения ядерного оружия в Беларуси – нереалистичны. Хотя Минск дал согласие на это, строительство баз еще даже не началось.

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Ядерный арсенал РФ: какое ядерное оружие есть в России и что может быть применено

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