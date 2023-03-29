Путін розмістить ядерну зброю в Білорусі? Реакція світу на заяви Кремля

Світ занепокоєний новим шантажем Кремля. Бажання Росії розмістити ядерну зброю на території Білорусі вже спричинило засудження як з боку Сполучених Штатів, так і Євросоюзу. У Брюсселі наголосили — якщо це станеться, наслідки будуть неминучими!

Ядерний шантаж не пройде. Європейський Союз готовий відповісти новими санкціями на наміри Росії розмістити в Білорусі ядерну зброю. У Брюсселі очікують реакції Мінська. Якщо той підтвердить такі плани й пристане на ядерну авантюру Путіна – в ЄС готові реагувати негайно.

– Ми готові до всіх сценаріїв. Ми хочемо почути, що скаже режим Лукашенка, який вже є співучасником варварської агресії проти України. Але якщо ескалація вібудеться, це створить загрозу для всієї Європи і не залишиться без реакції країн-членів ЄС, – розповідає Петер Стано, речник речник ЄС із питань зовнішньої та безпекової політики.

Посилити обмеження у відповідь на плани розмістити російську ядерну зброю на території Білорусі закликають країни, розташовані по сусідству з нею: Польща, Литва, Латвія та Естонія.

Там розцінюють поведінку Кремля як нову хвилю дестабілізації в Європі. І наполягають на суворіших санкціях проти обох учасниць загрозливого процесу.

Плани Путіна є черговою спробою залякати світ – вважають у Німеччині. А от в Нідерландах, хоч і вважають риторику Кремля безвідповідальною – не бачать у ній нічого нового.

– Ядерна риторика Росії не є чимось новим, ми постійно чуємо про це багато розмов. Росія чудово знає, що якщо вона застосує таку зброю – наслідки будуть колосальними,- розповів Марк Рютте, прем’єр-міністр Нідерландів.

У НАТО переконують, що уважно стежать за ситуацією. І заяви Путіна не похитнуть підтримку України. У Сполучених штатах тим часом не бачать намірів Росії застосувати ядерну зброю.

Розміщення російської ядерної зброї у Білорусі цього тижня обговорить Рада безпеки ООН.

Раніше про це просила сама Україна. Тим часом у британському виданні Guardian вважають, що заявлені Кремлем терміни щодо розміщення ядерної зброї в Білорусі – нереалістичні. Хоча Мінськ дав на це згоду, будівництво баз ще навіть не розпочалося.

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