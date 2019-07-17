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Путін, як ти міг? 5 років після катастрофи MH17 родичі жертв чекають на покарання винних

П’ять років без конкретних відповідей і без покараних. У цей день 2014 року в небі над Донбасом бойовики збили малайзійський боїнг. Загинули 298 людей. П’ять років їхні рідні чекають лише одного – аби винних притягнули до відповідальності.

17 липня 2014 року – Донеччина. По обіді над Торезом здіймається чорний дим. За кілька хвилин після трагедії російські пропагандисти поспішають тріумфувати. Повідомляють про знищення ще одного українського літака.

Та вже згодом, коли розуміють, що літак цивільний одразу змінюють повідомлення.

Борт прямував з Амстердама до малайзійської столиці Куала – Лумпур. Усі 283 пасажири з різних країн та 15 членів екіпажу загинули.

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За 5 років розслідування ані у рідних, ані у слідства сумнівів не лишилося – саме Росія причетна до катастрофи літака МН 17. Більше того слідство встановило – БУК належить 53 зенітній бригаді  протиповітряної оборони російських збройних сил у Курську.

У списку обвинувачуваних майже сотня імен. Та поки озвучують чотирьох  підозрюваних. Це троє росіян: колишній так званий міністр оборони ДНР Ігор Гіркін – відомий як Стрєлков, екс-глава розвідки ДНР Сергій Дубинський, колишній підполковник Збройних сил Росії – Олег Пулатов і громадянин України – Леонід Харченко, він був командиром розвідувального батальйону ДНР.

Від Росії за всі 5 років жодної допомоги у розслідуванні. Навпаки – постійні  перешкоджання слідству, – каже Олена Зеркаль, яка захищає Україну у міжнародному суді ООН.

До слова, п’ять років катастрофі MH17 – як тривало розслідування і кого підозрюють.

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