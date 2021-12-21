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Путину нужна новая эмоция после оккупации Крыма: экс-министр Климкин о вызовах Украины

Марта Бондаренко редактор ленты

Министр иностранных дел Украины (2014-2019 гг.) Павел Климкин считает, что для президента России Владимира Путина существует проблема перезагрузки его режима в 2024 году.

– В результате встречи (президентов – Ред.) Путина и Байдена градус эскалации снижен. Это не значит, что этот градус снижен на весь год, поскольку у Путина есть проблемы перезагрузки его режима 24 года (выборы президента России в 2024 году – Ред.). Он понимает, что ему нужна новая эмоция, когда от оккупации Крыма эмоций уже не осталось, – отметил Павел Климкин.

По словам экс-главы МИД Украины, высока вероятность, что в январе начнется дискуссия по европейской безопасности между США, Россией и возможно европейскими лидерами.

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— И нас там нет, — отмечает Павел Климкин.

По мнению бывшего министра, Путин вошел в кураж и полагает, что время работает на него.

По словам Климкина, существует большая вероятность, что без Украины будут согласовывать вещи, давить по отношению к своему видению ситуация вокруг Украины и вокруг Донбасса.

— Существует опасность того, что будут договариваться с Путиным о каких-то ситуативных процессах, чтобы поставить нас (Украину – Ред.) на паузу, – отметил Павел Климкин.

Напомним, что Россия выдвинула условия НАТО и США относительно гарантий безопасности. Они, в частности, предусматривают отказ от расширения НАТО на восток и от включения Украины в состав Альянса. Также есть требование о выводе военных подразделений НАТО из Эстонии, Латвии, Литвы и Польши.

В ответ на это генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что любой диалог будет проходить только после консультаций с Украиной.

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