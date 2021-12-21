Путіну потрібна нова емоція після окупації Криму: ексміністр Клімкін про виклики України

Міністр закордонних справ України (2014-2019 рр.) Павло Клімкін вважає, що для президента Росії Володимира Путіна існує проблема перезавантаження його режиму у 2024 році.

– В результаті зустрічі (президентів – Ред.) Путіна і Байдена градус ескалації знижено. Це не означає, що цей градус знижено на весь рік, оскільки у Путіна є проблеми перезавантаження його режиму 24-го року (вибори президента Росії у 2024 році – Ред.). Він розуміє, що йому потрібна нова емоція, коли від окупації Криму емоцій вже не залишилося, – зазначив Павло Клімкін.

За словами екс-голови МЗС України, є висока ймовірність, що в січні почнеться дискусія щодо європейської безпеки між США, Росією і можливо європейськими лідерами.

– І нас там немає, – наголошує Павло Клімкін.

На думку колишнього міністра, Путін увійшов у кураж і думає, що час працює на нього.

За словами Клімкіна, існує велика ймовірність, що без України будуть погоджувати речі, тиснути стосовно свого бачення ситуація навколо України і навколо Донбасу.

– Існує небезпека того, що будуть домовлятися із Путіним про якісь ситуативні процеси, щоб поставити нас (Україну – Ред.) на паузу, – зазначив Павло Клімкін.

Нагадаємо, що Росія висунула умови НАТО та США щодо гарантій безпеки. Там прописано відмову від розширення НАТО на схід та від включення України до складу Альянсу. Також є вимога про виведення військових підрозділів НАТО з Естонії, Латвії, Литви та Польщі.

У відповідь на це генсек НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що будь-який діалог відбуватиметься лише після консультацій з Україною.

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