Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Відео / Україна / Політика

Путіну потрібна нова емоція після окупації Криму: ексміністр Клімкін про виклики України

Марта Бондаренко редакторка стрічки

Міністр закордонних справ України (2014-2019 рр.) Павло Клімкін вважає, що для президента Росії Володимира Путіна існує проблема перезавантаження його режиму у 2024 році.

– В результаті зустрічі (президентів – Ред.) Путіна і Байдена градус ескалації знижено. Це не означає, що цей градус знижено на весь рік, оскільки у Путіна є проблеми перезавантаження його режиму 24-го року (вибори президента Росії у 2024 році – Ред.). Він розуміє, що йому потрібна нова емоція, коли від окупації Криму емоцій вже не залишилося, – зазначив Павло Клімкін.

За словами екс-голови МЗС України, є висока ймовірність, що в січні почнеться дискусія щодо європейської безпеки між США, Росією і можливо європейськими лідерами.

Читайте
Не можна піддаватися на шантаж: Дуда прокоментував ультиматум Росії до НАТО

– І нас там немає, – наголошує Павло Клімкін.

На думку колишнього міністра, Путін увійшов у кураж і думає, що час працює на нього.

За словами Клімкіна, існує велика ймовірність, що без України будуть погоджувати речі, тиснути стосовно свого бачення ситуація навколо України і навколо Донбасу.

– Існує небезпека того, що будуть домовлятися із Путіним про якісь ситуативні процеси, щоб поставити нас (Україну – Ред.) на паузу, – зазначив Павло Клімкін.

Нагадаємо, що Росія висунула умови НАТО та США щодо гарантій безпеки. Там прописано відмову від розширення НАТО на схід та від включення України до складу Альянсу. Також є вимога про виведення військових підрозділів НАТО з Естонії, Латвії, Литви та Польщі.

У відповідь на це генсек НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що будь-який діалог відбуватиметься лише після консультацій з Україною.

Читайте
Стосуються майбутнього України: про що йдеться у вимогах РФ до США та НАТО

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

На Донбасі поранено трьох українських військових
На Донбасі поранено трьох українських військових
РФ планує серйозні військові дії: Держдеп США радить американцям не їхати до України
РФ планує серйозні військові дії: Держдеп США радить американцям не їхати до України
Стефанішина про вторгнення РФ: немає іншого сценарію, крім політико-дипломатичного
Стефанішина про вторгнення РФ: немає іншого сценарію, крім політико-дипломатичного
Санкції, енергетика та членство в НАТО: про що йдеться в спільній заяві Зеленського, Дуди і Науседи
Санкції, енергетика та членство в НАТО: про що йдеться в спільній заяві Зеленського, Дуди і Науседи
Гроші за вакцинацію офлайн: стало відомо, коли можна буде отримати тисячу гривень
Гроші за вакцинацію офлайн: стало відомо, коли можна буде отримати тисячу гривень
Російський Бук був доставлений до України напередодні катастрофи MH17 – прокурор
Російський Бук був доставлений до України напередодні катастрофи MH17 – прокурор
Не можна піддаватися на шантаж: Дуда прокоментував ультиматум Росії до НАТО
Не можна піддаватися на шантаж: Дуда прокоментував ультиматум Росії до НАТО
Поліція Миколаївщини затримала банду квартирних злодіїв: грабували заможні будинки
Поліція Миколаївщини затримала банду квартирних злодіїв: грабували заможні будинки
Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка