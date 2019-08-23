Рада волонтерів та закони. Як Зеленський обіцяє піклуватись про ветеранів АТО

Поважати ветеранів АТО пообіцяв президент України. Під час виступу на другому міжнародному ветеранському та волонтерському форумі, Володимир Зеленський заявив – держава не ліквідує профільне міністерство, натомість самі вояки мають вирішити, хто його очолюватиме.

Глава держави також пообіцяв – попри те, що у Верховній Раді аналогічного комітету не буде, та робота із тими, хто боронив нашу землю, лише посилиться. А при Офісі президента запрацює – Рада волонтерів. Ветерани, а їх в Україні – 32 тис., кажуть: нині держава гарантує низку пільг, однак, отримати їх нелегко.

У Мистецькому Арсеналі сьогодні – ветеранські роботи і ветеранські проблеми. Сергій Бондар, який воював на Луганщині з 2014 року, здається суворим, поки не бере до рук ляльку. Саме ці малята, яких робить сам, допомогли йому оговтатися від контузії.

Черга на його ляльок – на рік уперед. Так само жваво розкуповують мед і його бойового побратима Сергія.

Шукати гранти вміють не всі ветерани, тому часто залишаються наодинці з проблемами. А тих, хто повернувся, 32 тис.

Читайте: Для іноземців-ветеранів АТО спростили процедуру отримання громадянства

Часто допомагають волонтери

Проект Без броні зробили, аби колишні вояки знали, куди звертатися зі своїми проблемами.

Міністерство у справах ветеранів держава створила лише торік. Після розмов про його можливе скасування вояки занепокоїлися.

Та президент усі чутки про ліквідацію міністерства спростував. Ветерани матимуть обіцяні медичну та психологічну допомогу, наділи землі та пільги з розмитнення майна. Однак потрібні закони. Учасники бойових дій мають самі запропонувати кандидатуру майбутнього міністра.

Офіс президента створить і Раду волонтерів. Допомогу обіцяють Сполучені Штати. Сьогодні ветеранам руку допомоги простягнув тимчасовий повірений у справах США Вільям Тейлор. Теж у минулому вояк. Сам Зеленський після виступу потрапив у тісне коло родичів загиблих. Пообіцяв розібратися в проблемах, а ще – повернути Крим.

До слова, Міністерство ветеранів не ліквідовуватимуть – Зеленський

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.