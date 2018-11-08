Радіологія в Україні: як рятує людей та чи розвинена в Україні

Цього року світова радіологічна спільнота вже втретє буде святкувати Міжнародний день радіології. Він був започаткований 2012 року за спільною ініціативою Європейського Товариства Радіології , Радіологічного Товариства Північної Америки та Американського Коледжу Радіології.

Його мета – пропагування досягнень радіології серед широкої громадськості. Дата святкування обрана не випадково. Саме 8 листопада 1895 року Вільгельм Конрад Рентген відкрив невідомі до того Х-промені, поклавши початок новій медичній дисципліні – радіології.

Діагностична радіологія – це застосування іонізуючого випромінювання застосовуються в профілактичних цілях та для розпізнавання хвороб. А терапевтична радіологія – для лікування хвороб за допомогою іонізуючих випромінювань.

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Точно можна стверджувати, що без цієї галузі медицини не може існувати вся медицина, адже променеві методи використовуються в кожній із галузей під час роботи із пацієнтами.

Сучасна променева діагностика виявляє понад 90% усіх хвороб. Досвідчених лікарів-радіологів в Україні вистачає, але бракує новітнього оснащення: від рентгенівських до радіо-терапевтичних апаратів. Такого обладнання в нас – лише третина від потреби.

Раніше Факти ICTV писали, як в Україні рятують недоношених немовлят.

Опубліковано Листопад, 08 в 10:41



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