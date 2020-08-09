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Рафтинг по Южному Бугу. Как провести экстремальный отпуск на Николаевщине

Старинное казацкое село Мигия Николаевской области стало центром рафтинг-туризма. Сплавляются здесь Южным Бугом — единственной в Украине равнинной рекой, которая имеет пороги, ничем не уступающие горным.

Ежегодно Мигия становится все более популярной. Летом на Южном Буге мелко и пороги небольшие — идеальный вариант для новичков. Однако сплавляться здесь самостоятельно без необходимых навыков и надзора инструктора – все же опасно.

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Можно выбрать один из местных рафтинг-клубов: здесь и палатки со спальниками для туристов, и трехразовое питание, и, конечно, опытные инструкторы.

Рафтинг-уикенд обойдется в среднем 2 тыс. грн. Некоторые рафтинг-клубы также предлагают экскурсии. А посмотреть здесь есть на что. Вблизи Мигии уютно расположилось радоновых озеро с крутыми скалами и лазурной водой.

Там можно поплавать на лодках и сделать эффектные фото на смотровой площадке прямо над пропастью. Вокруг села есть несколько гранитных каньонов с живописными озерами.

Загорать у озера под южным солнцем, путешествовать пешком гранитными скалами или сплавляться на рафтах в бурной воде — выбирать вам. Такой отдых будет по душе и взрослым, и детям.

Вилкове: Венеция на юге Украины

В Украине существует своя Венеция, которая находится в Одесской области — Вилково. Вместо улиц там речные каналы, моторные лодки заменяют автомобили, а мясо в борще подменила рыба. С весны и до осени Вилково — центр зеленого туризма юга Украины.

Отдых на Дунае — это лучшее спасение от июльской жары, поэтому небольшой городок Вилково последние несколько лет уверенно лидирует в зеленом туризме. Конечно главная приманка города — это каналы, за это край и называют украинской Венецией.

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