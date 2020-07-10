Венеция на юге Украины: что посмотреть в Вилково и цены на лодки

В Украине существует своя Венеция, которая находится в Одесской области — Вилково. Вместо улиц там речные каналы, моторные лодки заменяют автомобили, а мясо в борще подменила рыба. С весны и до осени Вилково — центр зеленого туризма юга Украины.

Отдых на Дунае — это лучшее спасение от июльской жары, поэтому небольшой городок Вилково последние несколько лет уверенно лидирует в зеленом туризме. Конечно главная приманка города — это каналы, за это край и называют украинской Венецией.

Читайте: Отдых в Одессе 2020: цены и лучшие места

Главный местный вид транспорта — не гондолы, а ялики — моторные лодки. Ими местные учатся управлять еще с детства.

Есть здесь и водное такси, и стоит оно от 70 грн за поездку. А еще город славится овощами и фруктами. Выращивают их на островах. Дунайский ил — лучшее удобрение, поэтому местные собирают щедрые урожаи.

И конечно в Вилково рыбачат, ведь рыба — основа здешней кухни. Ее варят, парят, зажаривают и коптят. А кроме традиционной ухи, здесь популярен и рыбный борщ.

Инфраструктуру здесь еще действительно надо развивать, но за колорит, атмосферу, уникальную природу и вкусную кухню Бессарабия заслуживает самой высокой похвалы.

Украинские Мальдивы

Закрытые зарубежные курорты и жара побуждают наших граждан искать отдых в Украине. Одно из таких интересных мест называют украинским Мальдивами. Они находятся близ села Олешня в Черниговской области.

Здесь расположены три озера: Черное, Лазурное и Голубое. Называются они в соответствии с цветом воды. Самое больше в форме сердца, его глубина 22 метра. Даже в жару здесь не цветет вода.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.