Рафтинг Південним Бугом. Як провести екстремальну відпустку на Миколаївщині

Старовинне козацьке село Мигія Миколаївської області стало центром рафтинг-туризму. Сплавляються тут Південним Бугом – єдиною в Україні рівнинною річкою, що має пороги, які нічим не поступаються гірським.

Щороку Мигія стає дедалі популярнішою. Влітку на Південному Бузі мілко і пороги невеликі – ідеальний варіант для новачків. Однак сплавлятися тут самотужки без необхідних навичок і нагляду інструктора – все ж небезпечно.

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Можна обрати один з місцевих рафтинг-клубів: тут і намети зі спальниками для туристів, і триразове харчування, і, звісно, досвідчені інструктори.

Рафтинг-вікенд обійдеться у середньому 2 тис. грн. Деякі рафтинг-клуби також пропонують екскурсії. А подивитися тут є на що. Поблизу Мигії затишно розташувалося Радонове озеро з крутими скелями і лазуровою водою.

Там можна поплавати на човнах і зробити ефектні фото на оглядовому майданчику просто над прірвою. Довкола села є кілька гранітних каньйонів з мальовничими озерами.

Засмагати біля озера під південним сонцем, мандрувати пішки гранітними скелями чи сплавлятися на рафтах у бурхливій воді – обирати вам. Такий відпочинок буде до душі і дорослим, і дітям.

Вилково: Венеція на півдні України

В Україні існує своя Венеція, яка знаходиться на Одещині – Вилкове. Замість вулиць там річні канали, моторні човни заміняють автомобілі, а м’ясо в борщі змінила риба. З весни та до осені Вилкове – центр зеленого туризму півдня України.

Відпочинок на Дунаї – це найкращий порятунок від липневої спеки, тож невелике містечко Вилкове останні кілька років впевнено тримає лідерство у зеленому туризмі. Звісно головна принада міста – це канали, за це край і називають українською Венецією.