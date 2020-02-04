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Районы на округа, председателей ОГА на префектов: какие изменения внесут в Конституцию

Конституция – один из самых изменяемых законов Украины, новации к ней предлагали все президенты. Но реакция общества всегда была неоднозначной. Так изменения Основного закона для отмены депутатской неприкосновенности большинство граждан поддержало. А вот идеи по завершению децентрализации, отмену государственных администраций и внедрение префектов раскритиковали оппозиция, эксперты и международные партнеры Украины.

Более 300 лидеров общин призвали разработчиков закона провести открытые консультации с местным самоуправлением, перед тем, как вносить радикальные изменения. Владимир Зеленский законопроект отозвал и сейчас в Офисе президента продолжается работа над его совершенствованием. Авторы уверяют, что на этот раз учтут всю критику и замечания. Детали в сюжете Василия Сафьянюка.

Напомним, народные депутаты должны доработать законопроект о лишении мандата за кнопкодавство. Такое мнение высказал спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

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