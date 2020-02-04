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Райони на округи, голів ОДА на префектів: які зміни внесуть у Конституцію

Конституція – один із найбільш змінюваних законів України, новації до неї пропонували усі президенти. Але реакція суспільства завжди була неоднозначною. Так зміни Основного закону для скасування депутатської недоторканності більшість громадян підтримала. А от ідеї щодо завершення децентралізації, скасування державних адміністрацій і запровадження префектів розкритикували опозиція, експерти і міжнародні партнери України.

Понад 300 лідерів громад закликали розробників закону провести відкриті консультації з місцевим самоврядуванням, перед тим, як вносити радикальні зміни. Володимир Зеленський законопроект відкликав і нині в Офісі президента триває робота над його вдосконаленням. Автори запевняють, що цього разу врахують усю критику та зауваження. Деталі у сюжеті Василя Саф’янюка.

Нагадаємо, народні депутати мають доопрацювати законопроект про позбавлення мандату за кнопкодавство. Таку думку висловив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков.

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