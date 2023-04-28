Утром 28 апреля четыре самолета стратегической авиации Ту-95 из района Каспийского моря выпустили 23 ракеты, из которых 21 была уничтожена ПВО в центре, на юге и востоке Украины.

Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона Єдині новини, отвечая на вопрос ведущей Вікна-новостей Яны Брензей относительно тактики, которую сегодня применила РФ во время ракетной атаки.

— Отработали успешно, но, к сожалению, было два попадания в жилые дома, где пострадали люди…У врага, видимо, было желание попасть по каким-то военным объектам, но пострадали дома, — подчеркнул он.

В то же время Игнат не сказал, работал ли этим утром по российским ракетам ЗРК Patriot, поскольку это позволит противнику сделать определенной выводы по размещению систем ПВО.

— У нас есть и NASAMS, и IRIS-T, и Patriot работают. Для такого комплекта как Patriot — это не сложная цель. Х-101/Х-555 — ракеты, которые сегодня применил враг — сбиваются различными типами вооружения, даже мобильными огневыми группами. Две цели сегодня уничтожены именно ПВО Сухопутных войск, — уточнил Игнат.

Он также сообщил, что в Николаеве, который оккупанты обстреляли накануне , по уточненным данным, Россия применила не Калибры, а ракеты Искандер-К, которые имеют очень похожие тактико-технические характеристики.

— На Николаев летели с южного направления ракеты Искандер-К. Это тоже крылатая ракета, которая имеет такие же тактико-технические характеристики, как и Калибр. Но Искандер-К — это ракета наземного базирования, не баллистическая, а крылатая. Баллистическая — это Искандер-М, — отметил Игнат.

Однако, по его словам, Искандер-К имеют особенность — их очень трудно сбить, поскольку именно эта ракета летит очень низко, что затрудняет ее обнаружение и соответственно сбивание, хотя такие случаи были. К тому же эта ракета может запускаться с незначительного расстояния.

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