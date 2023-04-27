Взрывы в Николаеве 27 апреля 2023 — что известно о взрывах в Николаеве

Юля Захарченко, редактор ленты
В Николаеве прогремели взрывы до начала воздушной тревоги
В Николаеве прогремела серия мощных взрывов до объявления сигнала воздушной тревоги, сообщают местные Telegram-каналы.
Информацию о взрывах на Николаевщине подтвердил глава ОВА Виталий Ким. По его словам, предварительно, армия РФ нанесла не менее четырех ударов из зенитно-ракетных комплексов С-300.
Местные жители сообщают, что в Николаеве в некоторых районах исчез свет после мощных взрывов.
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