Взрывы в Николаеве 27 апреля 2023 — что известно о взрывах в Николаеве

В Николаеве прогремела серия мощных взрывов до объявления сигнала воздушной тревоги, сообщают местные Telegram-каналы.

Информацию о взрывах на Николаевщине подтвердил глава ОВА Виталий Ким. По его словам, предварительно, армия РФ нанесла не менее четырех ударов из зенитно-ракетных комплексов С-300.

Местные жители сообщают, что в Николаеве в некоторых районах исчез свет после мощных взрывов.

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