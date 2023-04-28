Вранці 28 квітня чотири літаки стратегічної авіації Ту-95 з району Каспійського моря випустили 23 ракети, з яких 21 було знищено ППО у центрі, на півдні та сході України.

Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону Єдині новини, відповідаючи на питання ведучої Вікна-новин Яни Брензей щодо тактики, яку сьогодні застосувала РФ під час ракетної атаки.​

– Відпрацювали успішно, але, на жаль, було два влучання в житлові будинки, де постраждали люди…У ворога, мабуть, було бажання поцілити по якихось військових об’єктах, але постраждали будинки, – наголосив він.

Водночас Ігнат не сказав, чи працював цього ранку по російських ракетах ЗРК Patriot, оскільки це дасть змогу противнику зробити певній висновки щодо розміщення систем ППО.

– У нас є і NASAMS, і IRIS-T, і Patriot працюють. Для такого комплекту як Patriot – це не складна ціль. Х-101/Х-555 – ракети, які сьогодні застосував ворог – збиваються різними типами озброєння, навіть мобільними вогневими групами. Дві цілі сьогодні знищено саме ППО Сухопутних військ, – уточнив Ігнат.

Він також повідомив, що у Миколаєві, який окупанти обстріляли напередодні , за уточненими даними, Росія застосувала не Калібри, а ракети Іскандер-К, які мають дуже схожі тактико-технічні характеристики.

– На Миколаїв летіли з південного напрямку ракети Іскандер-К. Це теж крилата ракета, яка має такі ж тактико-технічні характеристики, як і Калібр. Але Іскандер-К – це ракета наземного базування, не балістична, а крилата. Балістична – це Іскандер-М, – пояснив Ігнат.

Проте, за його словами, Іскандер-К мають особливість – їх дуже важко збити, оскільки саме ця ракета летить дуже низько, що ускладнює її виявлення і відповідно збиття, хоча такі випадки були. До того ж ця ракета може запускатися з незначної відстані.

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