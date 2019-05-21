Рамзану Кадырову инаугурационная речь Зеленского показалась воинственной

Близкому другу Путина Рамзану Кадырову речь Владимира Зеленского, произнесенная во время инаугурации, не понравилась.

Президент Чечни разочарован тем, что новоизбранный президент Украины планирует вернуть Донбасс и Крым.

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Кадыров считает, что речь Зеленского слишком воинственная, а затем, ее редактировали за океаном. Напомним, сначала в Кремле – очень радовались победе Зеленского. И даже надеялись на потепление отношений с Киевом.

Однако с тех пор новый президент подтвердил – не собирается прощать России агрессию и отдавать территорий, настроения Москвы изменились.

К слову, отличительная риторика и интересная инаугурация – реакция иноСМИ на президента Зеленского.

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