Rapid Trident 2020. ВСУ и союзники отработали освобождение территории от врага

На Львовщине на Яворовском полигоне завершаются самые масштабные международные учения на территории Украины — Rapid Trident 2020.

Более 4 тыс. военнослужащих из девяти стран мира — США, Великобритании, Литвы, Германии, Дании, Канады, Польши, Румынии и Украины в течение 10 дней совместно отрабатывали военные навыки и делились боевым опытом.

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Сценарий обучения полностью соответствует тем вызовам и угрозам, которые сейчас существуют в Европе, в частности в Украине. Батальон отдельной мотопехотной бригады отрабатывал поиск и уничтожение условного противника.

По легенде учений страна агрессор с помощью сепаратистов захватывает территорию. Украинские воины сначала обороняться, сдерживают продвижение агрессора, а дальше — контрнаступление.

Учебный участок — это настоящий город в миниатюре с многоэтажными зданиями. Все для того, чтобы армейцы научились современному городскому бою — правильно передвигаться в жилой застройке и вовремя обнаруживать вражеские засады.

Завершаются учения уже 25 сентября, из-за пандемии срок тренировок пришлось сократить.

Объединенные усилия-2020

На полигоне Широкий Лан в Николаевской области состоялась практическая часть командно-штабных учений Объединенные усилия-2020. Отдельная механизированная бригада показала, чего научилась у инструкторов НАТО.

Впервые подразделения на боевых машинах пехоты штурмовали условные населенные пункты и зачищали окопы. В деревянных домиках прятались армейцы, игравшие роль противника. Ружья пейнтбольные, но дрались по-настоящему.