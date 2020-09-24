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Rapid Trident 2020. ЗСУ та союзники відпрацювали звільнення території від ворога

На Львівщині на Яворівському полігоні завершуються наймасштабніші міжнародні навчання на території України – Rapid Trident 2020.

Понад 4 тис. військовослужбовців із дев’яти країн світу  – США, Великої Британії, Литви, Німеччини, Дані, Канади, Польщі, Румунії та України впродовж 10 днів спільно відпрацьовували військові навики та ділилися бойовим досвідом.

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Сценарій навчання повністю відповідає тим викликам та загрозам, які зараз існують в Європі, зокрема в Україні. Батальйон окремої мотопіхотної бригади відпрацьовував пошук та знищення умовного противника.

За легендою навчань країна агресор за допомогою сепаратистів  захоплює територію. Українські воїни спочатку обороняться, стримують поступ агресора, а далі – контрнаступ.

Навчальна ділянка – це справжнє місто у мініатюрі з багатоповерховими будівлями та адмінспорудами. Все для того, щоб армійці навчилися сучасному міському бою – правильно пересуватися в житловій забудові і вчасно виявляти ворожі засідки.

Завершуються навчання вже 25 вересня, через пандемію термін тренувань довелося скоротити.

Об’єднані зусилля-2020

На полігоні Широкий Лан на Миколаївщині відбулась практична частина командно-штабних навчань Об’єднані зусилля-2020. Окрема механізована бригада показала, чого навчилась в інструкторів НАТО.

Вперше підрозділи на бойових машинах піхоти штурмували умовні населені пункти і зачищали окопи. У дерев’яних будиночках ховались армійці, що грали роль противника. Рушниці пейнтбольні, але билися по-справжньому.

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