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Факты / Видео / Украина

Объединенные усилия-2020. ВСУ отработали зачистку населенных пунктов от врага

На полигоне Широкий Лан в Николаевской области состоялась практическая часть командно-штабных учений Объединенные усилия-2020. Отдельная механизированная бригада показала, чего научилась у инструкторов НАТО.

Впервые подразделения на боевых машинах пехоты штурмовали условные населенные пункты и зачищали окопы. В деревянных домиках прятались армейцы, игравшие роль противника. Ружья пейнтбольные, но дрались по-настоящему.

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Новый опыт для армейцев — применение в боевых условиях американских ракетных комплексов Javelin. А командиры всех звеньев испытали на практике новую структуру управления подразделениями. Усилия украинских армейцев оценили наблюдатели из США, Великобритании и Канады, которые полтора года обучают ребят стандартам НАТО.

По масштабности это первые учения за прошедшие годы и ответ Украины на российские маневры Кавказ вблизи украинской границы. За событиями внимательно наблюдал верховный главнокомандующий.

Во время учений Объединенные усилия 2020 войска также одновременно форсировали водную преграду и стреляли из новейших отечественных комплексов Нептун на полигонах Херсонской области.

На Львовщине проходят украинско-американские учения Rapid Trident. Стратегические бомбардировщики США стреляют в условные цели на суше и в море. Совместно тренируются спецназовцы Сил специальных операций Украины и США. В общем задействовано 12 тыс. военнослужащих и 700 единиц военной техники.

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