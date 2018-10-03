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Реалити Подиум: новое шоу о народной моде

На Новом канале стартует новое телешоу о моде Подиум. Известная в мире украинская топ-модель Наталья Гоций поддерживает молодых дизайнеров.

Реалити должно быть полезным для тех, кто мечтает стать дизайнером, чтобы реально оценить свои силы и план действий. Поскольку проект связан с модой – в нем будут и стилисты-эксперты, которые будут оценивать работу дизайнеров.

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Новое телешоу – не только о моде для элиты, но и о народной моде – дизайнеры разработают форму для школьников, стюардесс и проводниц, которые также оценят работу модельеров. Продюсеры всех тайн не раскрывают, говорят – интрига шире, чем могут себе представить зрители.

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