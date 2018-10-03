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Реаліті Подіум: нове шоу про народну моду

На Новому каналі стартує нове телешоу про моду Подіум. Відома у світі українська топ-модель Наталя Гоцій підтримує молодих дизайнерів.

Реаліті має бути корисним для тих, хто мріє стати дизайнером, аби реально оцінити свої сили і план дій. Оскільки проект пов’язаний із модою – у ньому будуть і стилісти-експерти, які оцінюватимуть роботу дизайнерів.

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Нове телешоу – не лише про моду для еліти, а й про народну моду – дизайнери розроблятимуть форму для школярів, стюардес і провідниць, які також оцінять роботу модельєрів. Продюсери всіх таємниць не розкривають, кажуть – інтрига ширша, ніж можуть собі уявити глядачі.

Раніше Факти ICTV писали про те, як Іглесіас запалив у Києві.

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