Реформа ЖКХ замедлилась. Специалисты подсчитали, что на ее выполнение уйдет 90 лет

Реформа жилищно-коммунального хозяйства в Украине может растянуться на 90 лет. Такое прогнозируют специалисты, анализируя скорость создания домовых ОСМД. Сейчас этот процесс замедлился, ведь жители старых зданий не хотят брать на себя ответственность за их ремонт.

Жители хрущевки на Нивках в Киеве жалуются, что их дому 50 лет, а ремонт в подъезде коммунальщики делали только раз, да и только до второго этажа.

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За обслуживание дома платят более 100 тыс. грн ежегодно, и не понимают, куда идут деньги. Но создать ОСМД не хотят, а если бы ЖЭК все отремонтировал, то бы еще подумали.

Но юрист Мария Осипчук развенчивает популярный миф. Согласно закону, ответственность за дом и прилегающую территорию несут не ЖЭКи, а только владельцы квартир.

Сейчас же только в столице 110 тыс. домов, которым более полувека, и большинство требует капитального обновления. Не ждать пока кто-то когда-то придет и отремонтирует ваш дом, советует киевлянка Нина. Четыре года назад вместе с соседями они объединились в ОСМД, и теперь за всем следят сами.

Объединиться было сложно, многих процессов не понимали и столкнулись с сопротивлением соседей. Но теперь видят результат — за свой счет перекрыли крышу, на лестничных клетках заменили окна, навели порядок в подвалах, которые ранее ежемесячно затапливало.

Для жителей установили приемлемый тариф — в пределах 200 грн за однокомнатную квартиру ежемесячно. Дополнительных денег не собирают. Благодаря объединению еще и участвуют в городских программах, где 70% стоимости работ в доме оплачивает город.

Несмотря на все преимущества самостоятельного управления домом, в Украине темпы создания ОСМД очень медленные — за 15 лет самоорганизовались жители 34 тыс. домов, из 150 тыс. всех многоэтажек.

Если так будет и дальше, реформирования продлится 90 лет. Специалисты и представители уже успешных ОСМД советуют не терять времени, и наконец определиться — это будет ОСМД или управляющая компания.

Ведь, если не определиться кто будет руководить домом, управляющего назначит город. Соответствующие изменения в закон уже рассматривают законодатели.

ОСМД в Черкассах

В Черкассах действует одно из самых маленьких в Украине ОСМД. В нем всего восемь квартир, но свой дом с трещинами и дырявой крышей за пять лет жители утеплили и капитально отремонтировали.

Сначала бюджет нового ОСМД Веселка составлял менее тысячи гривен. На воплощение серьезных проектов приходится брать кредиты. Соответственно меняется и квартплата.

На мотивацию людей быть хозяевами в собственном доме понадобилось два года. Однако теперь здесь активно используют возможности государственной и местной программ поддержки ОСМД и даже экономят.

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