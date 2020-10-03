Реформа ЖКГ сповільнилась. Фахівці підрахували, що на її виконання піде 90 років

Реформа житлово-комунального господарства в Україні може розтягнутися на 90 років. Таке прогнозують фахівці, аналізуючи швидкість створення будинкових ОСББ. Нині цей процес сповільнився, адже мешканці старих будівель не хочуть брати на себе відповідальність за їхній ремонт.

Мешканці хрущовки на Нивках у Києві скаржаться, що їхньому будинку 50 років, а ремонт у під’їзді комунальники робили лише раз, та і лише до другого поверху.

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За обслуговування будинку сплачують понад 100 тис. грн щороку, і не розуміють, куди йдуть гроші. Та створити ОСББ не хочуть, а якби ЖЕК усе відремонтував, то б подумали.

Та юристка Марія Осипчук розвінчує популярний міф. Згідно із законом, відповідальність за будинок та прилеглу територію несуть не ЖЕКи, а лише власники квартир.

Нині ж лише у столиці 110 тис. будинків, яким понад півстоліття, і більшість потребує капітального оновлення. Не чекати поки хтось колись прийде і відремонтує ваш дім, радить киянка Ніна. Чотири роки тому разом із сусідами вони об’єдналися в ОСББ, і тепер за всім пильнують самі.

Об’єднатися було складно, багатьох процесів не розуміли і зіткнулися зі спротивом сусідів. Але тепер бачать результат – своїм коштом перекрили дах, на сходових клітках замінили вікна, навели лад у підвалах, які раніше щомісяця затоплювало.

Для мешканців встановили прийнятний тариф – у межах 200 грн за однокімнатну квартиру щомісяця. Додаткових грошей не збирають. Завдяки об’єднанню ще й беруть участь у міських програмах, де 70% вартості робіт у будинку оплачує місто.

Попри всі переваги самостійного управління будинком, в Україні темпи створення ОСББ дуже повільні – за 15 років самоорганізувалися мешканці 34 тис. будинків, зі 150 тис. усіх багатоповерхівок.

Якщо так буде і далі, реформування триватиме 90 років. Фахівці і представники вже успішних ОСББ радять не гаяти часу, і нарешті визначитися – це буде ОСББ чи управляюча компанія.

Адже, якщо не визначитися хто керуватиме будинком, управителя призначить місто. Відповідні зміни до закону вже розглядають законотворці.

ОСББ у Черкасах

У Черкасах діє одне з найменших в Україні ОСББ. У ньому лише вісім квартир, але свій будинок з тріщинами і дірявим дахом за п’ять років жителі утеплили та капітально відремонтували.

Спершу бюджет новоствореного ОСББ Веселка становив менше тисячі гривень. На втілення серйозних проектів доводиться брати кредити. Відповідно змінюється і квартплата.

На мотивацію людей бути господарями у власному будинку знадобилося два роки. Однак тепер тут активно використовують можливості державної та місцевої програм підтримки ОСББ і навіть заощаджують.