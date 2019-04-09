Реконструкция Андреевской церкви: когда завершится и что сделали

В Киеве продолжается реконструкция Андреевского собора. Она завершится до конца года. Только тогда его смогут передать Вселенскому патриархату, однако, для этого разработают очень подробный документ, в котором пропишут все условия пользования. Их будет разрабатывать Минкульт вместе с заповедником София Киевская. Конечно же примут во внимание и советы ЮНЕСКО.

Для посетителей Андреевская пока закрыта. Реставрация – процесс кропотливый. Сейчас в церкви продолжается последний этап ремонтных работ. С иконостаса исчезли некоторые иконы – их реставрируют на территории Софии. В музее говорят, что до конца этого года, храм будет выглядеть так же, как в ХVIII веке.

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Андреевскую за 250 лет ремонтировали несколько раз, однако после предыдущих работ пришлось снимать слои краски на стенах и чистить иконы. К тому же, тогда их умудрились расставить в неканоническом порядке.

Сама церковь – уникальна. Сооружение будто летит над Киевом. Так ее спроектировал известный итальянский архитектор Растрелли, по его же проекту и иконостас – таких осталось 2 в мире. Ежедневных служб здесь не было, но с 2001-го в храме регулярно молились верующие УАПЦ.

Несмотря на передачу, Андреевская так и останется музеем. Реставрируют сейчас и саму Софию. У экспонатов установили QR-коды – они должны запустить страницу аудиогида в вашем телефоне. Такая косметическая реставрация на мешает посетителям, правда, формально помешала совместной молитве православных и греко-католиков на Благовещение. Отказ выписал Минкульт. По богослужениям на Пасху – ясности пока нет. Заявок на использование обоих храмов не поступало.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что в Киеве задержан мужчина, пытавшийся поджечь Андреевскую церковь.

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