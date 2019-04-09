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Реконструкція Андріївської церкви: коли завершиться та що зробили

У Києві триває реконструкція Андріївського собору. Вона завершиться до кінця року. Лише тоді його зможуть передати Вселенському патріархату, однак, для цього розроблять дуже детальний документ, у якому пропишуть усі умови користування. Їх розроблятиме Мінкульт разом із заповідником Софія Київська. Звісно ж візьмуть до уваги і поради ЮНЕСКО.

Для відвідувачів Андріївська доки закрита. Реставрація – процес кропіткий. Зараз у церкві триває останній етап ремонтних робіт. З іконостасу зникли деякі ікони – їх реставрують на території Софії. У музеї кажуть, що до кінця цього року, храм виглядатиме так само, як він був у ХVIII столітті.

Читайте: Андріївську церкву передали Вселенському патріархату – Кабмін

Андріївську за 250 років ремонтували кілька разів, однак після попередніх робіт довелося знімати шари фарби на стінах та чистити ікони. До того ж, тоді їх примудрилися розставити у неканонічному порядку.

Сама церква – унікальна. Споруда ніби летить над Києвом. Так її спроектував відомий італійський архітектор Растреллі, за його ж проектом й іконостас – таких залишилося 2 у світі. Щоденних служб тут не було, та з 2001-го у храмі регулярно молилися віряни УАПЦ.

Попри передачу, Андріївська так і залишиться музеєм. Реставрують зараз і саму Софію. Біля експонатів встановили QR-коди – вони мають запустити сторінку аудіогіда у вашому телефоні. Така косметична реставрація на заважає відвідувачам, щоправда, формально стала на заваді спільній молитві православних та греко-католиків на Благовіщення. Відмову виписав Мінкульт. Щодо богослужінь на Великдень – ясності доки немає. Заявок на використання обох храмів не надходило.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що у Києві затримали чоловіка, який намагався підпалити Андріївську церкву.

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