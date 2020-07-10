Ремонт мостов в Киеве: когда закончатся пробки в столице

Пробка может занять до часа времени, а то и больше утром или вечером, когда вы едете на работу и обратно. Такой коллапс связан с ремонтом мостов и дорог Киева.

На данный момент, они проводятся на проспекте Степана Бандеры, где ремонт уже длится больше года. Кроме подъездов к Северному мосту, в столице перекрыто движение по путепроводу на ул. Богатырской в ​​сторону Минского массива.

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От пробок также страдают и жители Борщаговки, там перекрыто Борщаговский путепровод, который планируют открыть в конце года.

Впрочем, именно из-за одновременного строительство, город стоит в пробках постоянно, потому что перекопанны едва не все главные артерии. А сами строители несмотря на определенные сроки и не могут четко сказать, когда закончится ремонт.

К тому же, со вчерашнего в Киеве ограничено и движение Шулявским путепроводом. Там в течение 10 дней будут вкладывать финишный слой асфальта.