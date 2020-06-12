Зеленский пообещал построить 6 тыс. км новых дорог до конца 2020 года
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал построить в рамках программы Большое строительство 6 тыс. км новых дорог по всей стране до конца 2020 года.
Внедренная в марте, программа уже имеет первые результаты. На прошлой неделе была открыта дорога на Львовщине в направлении границы общей протяженностью почти 50 км.
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На Запорожье заканчивается прокладка трех участков основных транспортных артерий области, автодороги Васильевка — Бердянск протяженностью 120 км.
Не обошла амбициозная программа и Донбасс. Там почти с нуля строят 130 км дороги от Северодонецка до Станицы-Луганской. Закончить ее планируют в середине июля 2020 года.
В рамках госпрограммы Большое строительство начали ремонтировать трассу Харьков-Симферополь на участке между Запорожьем и Мелитополем. Строители уже восстановили покрытие на нескольких километрах магистрали.
Строители уже основательно обновили покрытие на нескольких километрах магистрали. За качество они ручаются несколькими годами гарантии. Дорожники говорят, что в условиях рационального использования магистрали гарантия на новое покрытие — три года. Но если здесь будут ездить перегруженные фуры, более 24 тонн, дорога столько времени не выдержит.
Поэтому, после ремонта магистрали, который планируют завершить в этом году, на трассе будут работать четыре пункта весового контроля для грузовиков.