Ремонт мостів у Києві: коли закінчаться затори у столиці

Затор може забрати до години часу, а то і більше вранці або ввечері, коли ви їдете на роботу та назад. Такий колапс пов’язаний з ремонтом мостів та доріг Києва.

На даний момент, вони проводяться на проспекті Степана Бандери, де ремонт уже триває більше року. Окрім під’їздів до Північного мосту, у столиці перекрито рух шляхопроводом на вул. Богатирській у сторону мінського масиву.

Читайте: Зеленський пообіцяв збудувати 6 тис. км нових доріг до кінця 2020 року

Від заторів також страждають і мешканці Борщагівки, там перекрито Борщагівський шляхопровід, який планують відкрити наприкінці року.

Утім саме через одночасне будівництво, місто стоїть у заторах постійно, бо перекопані ледь не усі головні артерії. А самі будівельники не зважаючи на певні терміни та не можуть чітко сказати, коли закінчиться ремонт.

До того ж, від учора у Києві о бмежений і рух Шулявським шляхопроводом. Там протягом 10 днів вкладатимуть фінішний шар асфальту.