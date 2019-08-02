Режиму тиші як не було: на фронті продовжуються обстріли, є один поранений

На передовій поранено українського військового.

Російські окупанти відкривали вогонь 5 разів, атакували і Донецький, і Луганський напрямки. Найманці обстрілювали позиції українських армійців з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Крайня позиція українських армійців знаходиться впритул до окупованої Олександрівки, на околиці Донецька. На бойовому чергуванні двоє бійців, вони не просто побратими, а батько та син Гетьмани.

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Для Романа це вже другий контракт у Збройних силах. Батько Анатолій Корнійович тільки взимку пройшов начальні збори, тепер разом на передовій зупиняють ворога.

До нових умов служби за лічені сотні метрів від ворога звикає і Дмитро. На передову потрапив тиждень тому, відразу із лав Академії сухопутних військ. Лейтенант завершив навчання з відзнакою, тож мав величезний вибір підрозділів де продовжити службу, однак обрав королівську піхоту.

За час перемир’я є нагода притертися до колективу, адже вчорашні випускники вже стали командирами взводів. Але попри перемир’я бійці стоять у повному спорядженні, адже повної тиші немає.

Нагадаємо, незважаючи на домовленості про повне припинення вогню на Донбасі, окупанти продовжують обстріли в районі ООС.

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