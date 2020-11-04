Результат протестов: Польша отложила запрет абортов, премьер призвал к диалогу

Протесты в Польше дали результат — правительство страны отложило внедрение решения Конституционного суда о запрете абортов.

Политики взяли паузу, чтобы найти выход из ситуации. Премьер-министр Матеуш Моравецкий планирует обсудить проблему с протестующими и парламентской оппозицией.

Скандальное решение суда должно было вступить в силу в понедельник, однако этого не произошло. Массовые протесты в Польше длились более двух недель.

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— Многое работает одинаково в Польше и Беларуси. Белорусские протесты нас вдохновляли. Мы наблюдали за белорусами, обсуждали их стратегию, а порой и спрашивали у них совета, — рассказала одна из участниц акций протеста Марта Лемпарт.

Протесты в Польше

22 октября Конституционный суд Польши признал незаконными аборты. Прерывать беременность разрешили только в случае изнасилования или угрозы жизни.

После этого люди массово начали выходить на акции протеста. Подобные митинги под зданием посольства Польши произошли и в Киеве.

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