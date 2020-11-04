Результат протестів: Польща відклала заборону абортів, прем’єр закликав до діалогу

Протести у Польщі дали результат – уряд країни відклав впровадження рішення Конституційного суду про заборону абортів.

Політики взяли паузу, щоб знайти вихід із ситуації. Премʼєр-міністр Матеуш Моравєцький планує обговорити проблему з протестувальниками та парламентською опозицією.

Скандальне рішення суду мало набути чинності у понеділок, однак цього не відбулося. Масові протести у Польщі тривали понад два тижні.

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– Багато що працює однаково у Польщі та Білорусі. Білоруські протести нас надихали. Ми спостерігали за білорусами, обмірковували їхню стратегію, а часом і питали у них поради, – розповіла одна з учасниць акцій протесту Марта Лемпарт.

Протести у Польщі

22 жовтня Конституційний суд Польщі визнав незаконними аборти. Переривати вагітність дозволили тільки у разі зґвалтування або загрози життю.

Після цього люди масово почали виходити на акції протесту. Подібні мітинги під будинком посольства Польщі відбулися і в Києві.

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