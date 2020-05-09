Редкие для Европы: в Винницкой области заметили краснокнижных лесных котов

Редких краснокнижных кошек заметили в лесах Винницкой области.

Этот полосатый хищник ведет довольно сокровенный образ жизни, его мало когда удается заметить. Но лесоводы сняли на видео потомство этих животных.

На нем видно, как лесной кот отличается от домашнего. И по размеру, и по характеру. Это животное может вырастать до метра длиной.

Этот вид хищников является редким для всей Европы. Вероятно, их появлению способствовал карантин и запрет посещать леса.

К слову, в Бельгии кошка заразилась коронавирусом от своего хозяина.

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