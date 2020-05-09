Рідкісні для Європи: на Вінниччині помітили червонокнижних лісових котів
Рідкісних червонокнижних котів помітили у лісах Вінниччини.
Цей смугастий хижак веде досить потаємний спосіб життя, його мало коли вдається помітити. Але лісівники зафільмували потомство цих тварин.
На відео видно, наскільки лісовий кіт відрізняється від домашнього. І за розміром, і за характером. Ця тварина може виростати до метра завдовжки.
Цей вид хижаків є рідкісним для всієї Європи. Ймовірно, їхній появі сприяв карантин і заборона відвідувати ліси.
До слова, у Бельгії кішка заразилася коронавірусом від свого господаря.
2020-05-09
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