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Рідкісні для Європи: на Вінниччині помітили червонокнижних лісових котів

Рідкісних червонокнижних котів помітили у лісах Вінниччини.

Цей смугастий хижак веде досить потаємний спосіб життя, його мало коли вдається помітити. Але лісівники зафільмували потомство цих тварин.

На відео видно, наскільки лісовий кіт відрізняється від домашнього. І за розміром, і за характером. Ця тварина може виростати до метра завдовжки.

Цей вид хижаків є рідкісним для всієї Європи. Ймовірно, їхній появі сприяв карантин і заборона відвідувати ліси.

До слова, у Бельгії кішка заразилася коронавірусом від свого господаря.

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