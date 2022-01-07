Уровень зарплаты и соцпакет: что предусматривает закон о Службе военного капелланства

В конце 2021 года Верховная Рада Украины приняла во втором чтении закон о Службе военного капелланства. За документ проголосовал 291 народный депутат и предусматривает создание Службы военного капелланства в структуре Вооруженных сил Украины.

Он также закрепляет за военными право участвовать в богослужениях при исполнении обязанностей военной службы с разрешения командира.

До сих пор все военные капелланы добровольцы. Они оставляют свои паствы и на волонтерских началах работают в зоне проведения боевых действий. Чтобы исправить это, народные избранники проголосовали новый закон о Службе военного капелланства в структуре Вооруженных сил Украины. К его разработке были привлечены и представители православной церкви Украины.

По закону капелланы получат статус военнослужащего, их будут обучать по спецпрограмме на базе учебного центра ВСУ. Есть ряд и других, более приземленных преимуществ.

— Конечно это уровень заработной платы для служащих священников капелланов. Это социальный пакет. Это при гибели его семья может получить компенсацию. Это также важно, что он будет пользоваться теми же правами, что военнослужащий, – говорит Сергей Дмитриев, военный капеллан, священнослужитель Православной церкви Украины.

Не обошлось и без критики закона. Мол, Украина – это светское государство, где церковь отделена. А этот документ, по сути, вводит религиозную деятельность в государственных институтах. Но в греко-католической церкви объясняют, что закон стал ответом на духовный запрос.

Большинство положений нового закона вступит в силу с 1 июля 2022 года. Единственное, что обязательное требование для военного капеллана – наличие высшего богословского образования будет введено в действие через пять лет после вступления закона в силу.

В Украине с 1 января 2022 года вводится в действие закон Об основах национального сопротивления, который Верховная Рада приняла в июле 2021 года.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.