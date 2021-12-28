Министр Резников: Вопросы по обороне Украины – это не темы для политического пиара

Глава Министерства обороны Украины Алексей Резников убежден, что самое важное – это защита нашего государства. По его мнению, каждый в пределах своих полномочий должен работать ради интересов страны.

По данным Минобороны, создание штабов территориальной обороны – исключительно компетенция военных. Резников подчеркнул, что руководители общин не будут формировать штабы теробороны.

— Речь идет о самом важном – защите нашей страны. Не место для пиара и подергиваний. Мы должны работать ради интересов Украины, каждый в пределах своих полномочий. Укреплять обороноспособность, а не вредить ей, разбалансируя процесс, — убежден глава Минобороны.

Резников отметил, что согласно закону Об основах национального сопротивления, организовывать и выполнять задачи территориальной обороны должны Силы терробороны как составляющая Вооруженных Сил Украины.

После утверждения проектов 14 актов Кабинета Министров правительство намерено создать необходимую базу для практического воплощения закона об основах национального сопротивления уже с 1 января 2022 года.

Утверждение подзаконных актов Минобороны поможет организовать обучение местных руководителей для недопущения ошибок и строгого соблюдения законодательства.