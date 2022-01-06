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Рождество без снега — не беда: где в Киеве покататься на лыжах и коньках

Кристина Величанская Кореспондентка Факти ICTV

Рождество в этом году без снега и морозов, но развлечениям это не помеха. В Киеве можно и на катке прокатиться, и на лыжах, и на горках, и даже встать на сноуборд.

Самый длинный горнолыжный склон в 500 метров расположен в Голосеевском парке.

— Здесь достаточное количество снега лежит. Чтобы он полностью растаял, должна пройти неделя, а может и две при температуре +15, — рассказывает Наталья Буркут, администратор горнолыжной школы Голосеевского парка.

При необходимости склон доукрепляют снежными пушками. Так что покататься здесь можно на лыжах или сноуборде. Трасса имеет разные уровни сложности, поэтому подойдет для детей от трех лет и взрослых-профессионалов.

Двухчасовой абонемент в будни стоит 300 грн, в выходные — 350 грн. Также можно воспользоваться услугами инструкторов. И, конечно, на склон без снаряжения никак. В здешнем прокате оно есть на любой возраст и вкус.

Для засидевшихся после новогодних праздников дома есть альтернатива. Поехать в сторону Вышгорода, прокатиться на тюбинг-горках. Обычно сюда приезжают семьями, ведь такое развлечение более безопасно и напоминает спуск на санях.

Для спуска построили три заснеженных дорожки. Час катания на тюбе – 300 грн. С детьми до шести лет нужно спускаться вместе. К тому же рядом можно перекусить и погреться у костра.

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Настоящий аншлаг на новогодних катках. В этом году Киев превосходит все рекорды по количеству обустроенных локаций, их больше десятка. Лед найдете на Демеевской площади, возле Офиса Президента, главной елки, но одна из самых больших в Европе — на ВДНХ. 2500 квадратных метров.

Стоимость такой аттракции – 250 грн. Для детей, неуверенно стоящих на коньках, выдают специальные держатели.

А вот обновленный каток на Контрактовой площади не похож на арену, скорее на ледяную извилистую дорожку с беседками для отдыха.

Но рождественскую атмосферу всем локациям добавит хотя бы самый маленький морозец. Его в Киеве ожидают уже на выходные.

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