Різдво без снігу – не біда: де в Києві покататися на лижах і ковзанах

Різдво цього року без снігу і морозів, але розвагам це не завада. В Києві можна і на ковзанці покататись, і на лижах, і на гірках, і навіть встати на сноуборд.

Найдовший гірськолижний схил у 500 метрів розташований у Голосіївському парку.

– Тут достатня кількість снігу лежить. Аби він повністю розтанув, має пройти тиждень, а може і два за температури +15, – розповідає Наталія Буркут, адміністратор гірськолижної школи Голосіївського парку.

За потреби схил доукріплюють сніговими гарматами. Тож покататись тут можна на лижах чи сноуборді. Траса має різні рівні складності, тож підійде для дітей від 3 років і дорослих-професіоналів.

Двогодинний абонемент у будні коштує 300 грн, у вихідні – 350 грн. Також можна скористатись послугами інструкторів. І звісно, на схил без спорядження ніяк. У тутешньому прокаті на будь-який вік і смак.

Для тих, хто засидівся після новорічних свят удома, є альтернатива. Поїхати в бік Вишгорода, покататись на тюбінг-гірках. Зазвичай сюди приїжджають сім’ями, адже така розвага безпечніша і нагадує спуск на санях.

Для спуску побудували три засніжені доріжки. Година катання на тюбі – 300 грн. Із дітьми до 6 років потрібно спускатися разом. До того ж, поруч можна перекусити та погрітись біля вогнища.

Справжній аншлаг на новорічних ковзанках. Цьогоріч Київ перевершує всі рекорди з кількості облаштованих локацій, їх більше десятка. Лід знайдете на Деміївській площі, біля Офісу Президента, головної ялинки, але одна з найбільших у Європі – на ВДНГ. 2500 квадратних метрів.

Вартість такої атракції – 250 грн. Для дітей, які невпевнено стоять на ковзанах, видають спеціальні тримачі.

А от оновлена ковзанка на Контрактовій площі не схожа на арену, швидше на льодяну звивисту доріжку з альтанками для відпочинку.

Та різдвяної атмосфери всім локаціям додасть хоча б найменший морозець. Його в Києві очікують уже на вихідні.

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