Горки, оранжерея и каток: что интересного в Зимней стране на ВДНХ

Безумные горки, двухъярусная венецианская карусель и даже новогодняя оранжерея – это далеко не полный перечень развлечений, которые в этом году приготовили организаторы фестиваля Зимняя страна на ВДНХ. Он уже в седьмой раз открывается для всех желающих.

– Это самый большой зимний парк развлечений в Украине. В этом году у нас один из самых больших катков в Европе. Мы делаем акцент именно на открытые просторы, то есть большинство программы с зимнего досуга будет происходить именно на открытом воздухе, – говорит генеральный директор ВДНХ Евгений Мушкин.

В общей сложности здесь представлено более 20 локаций, чтобы каждый желающий мог выбрать, что ему ближе и интереснее.

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