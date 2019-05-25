Різні професії, але одна мета: хто захищає Україну від бойовиків

Нині на передовій служать бійці з усієї України, проте принести мир у рідні домівкі найбільше бажають вихідці з Донеччини та Луганщини.

Військовому медику Івану 25 років. Коли почалася війна, він вчився на третьому курсі Донецького медичного університету.

Через захоплення Донецька бойовиками, Іван відклав мрію на потім, та пішов рятувати тих, хто став на захист Донбасу від руського міра.

Азов, в якому служить Іван, нещодавно розгромив штаб окупантів.

Військовослужбовець Євген, один із тих шахтарів, про яких говорив Путін. Шахтарі дійсно воюють на Донбасі – виганяють русскій мір.

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На обрії видніються багатоповерхівки окупованої Горлівки. Саме звідти гатить російська артилерія по донецьких шахтарях, які взялися захищати рідну землю.

Вдень тут трохи тихіше, але не менш небезпечно. За тими, хто не зрадив рідні міста, частує російський снайпер.

Колишній будівельник з Донеччини Станіслав захищає ділянку фронту на Луганщині, де калібри окупаційної армії цього тижня були найбільші.

До слова, українські армійці підірвали бронетехніку бойовиків під Донецьком.

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