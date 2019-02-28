Робот для уборки: как выбрать и цены

В нашу жизнь буквально ворвались роботы пылесосы. Еще когда-то невероятное чудо техники за баснословные деньги. Сейчас начальные модели стоят так же как обычные ручные пылесосы. Так не пора ли заменить своего привычного помощника на робота.

Он вам точно не нужен, если, у вас маленькая квартира, в которой много мебели. Или на полу всегда валяются какие-то вещи, провода, есть ковер с длинным ворсом. Он им не проедет.

За какими главными критериями выбирать? Поделим их на три условные типы.

1. Простейшие. Это скорее не роботы, а электровеники. Они движутся хаотично, до столкновения, потом обратно. Их, скорее всего, придется заряжать вручную. И часто освобождать. Такие подойдут если вам нужно убирать одну маленькую комнату, они самые дешевые.

2. Собственно работы. Средний ценовой диапазон. Они обычно имеют много датчиков, уже умеют сами строить план квартиры. Поэтому уберут в разных комнатах, сами вернутся на базу, чтобы подзарядиться. А потом продолжат убирать с того места где закончили. Такие – для средних и больших квартир.

3. И роботы с функцией влажной уборки. У них позади тряпка и резервуар с водой, чтобы ее постоянно смачивать. Такие машины ко всему еще и протрут пол. Они удобны для больших площадей, где мало мебели.

Чтобы правильно выбрать, а затем и ухаживать за вещью, надо узнать, что в ней чаще всего ломается.

Дешевого робота можно купить от 2 тыс. грн. Но это будет скорее игрушка.

Такой что действительно убирает без вас – стоит от 5 до 11 тыс.

Начиная с 7 тыс, уже можно найти машину с влажной уборкой.

Верхней ценовой границы почти не существует.

Но сколько бы вы ни потратили – надо понимать, пока робот не способен заменить человека, поэтому вам придется время от времени делать генеральную уборку с привычным пылесосом.

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