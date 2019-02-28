Робот для прибирання: як обрати і ціни

У наше життя буквально увірвались роботи пилососи. Ще колись неймовірне диво техніки за шалені гроші. Зараз початкові моделі коштують так само як звичайні ручні пилососи. То чи настав час замінити свого звичного помічника на робота.

Він вам точно не потрібен якщо, у вас маленька квартира, у якій багато меблів. Або на підлозі завжди валяються якісь речі, дроти, є килим з довгим ворсом. Він ним не проїде.

За якими головними критеріями обирати? Поділимо їх на три умовні типи.

1. Найпростіші. Це швидше не роботи, а електровіники. Вони рухаються хаотично, до зіткнення, потім назад. Їх, найпевніше, доведеться заряджати власноруч. І часто визволяти. Такі підійдуть якщо вам потрібно прибирати одну маленьку кімнату, вони найдешевші.

2. Власне роботи. Середній ціновий діапазон. Вони зазвичай мають багато датчиків, вже вміють самі будувати план квартири. Відтак приберуться у різних кімнатах, самі повернуться на базу, аби підзарядитися. А потім продовжать прибирати з того місця де закінчили. Такі – для середніх та великих квартир.

3. І роботи з функцією вологого прибирання. У них позаду ганчірка і резервуар з водою, аби її постійно змочувати. Такі машини до всього ще й протруть підлогу. Вони зручні для великих площ, де мало меблів.

Щоб правильно обрати, а потім і доглядати за річчю, треба дізнатись, що в ній найчастіше ламається.

Найдешевшого робота можна купити від 2 тис. грн. Але це буде швидше іграшка.

Такий що справді прибирає без вас – коштує від 5 до 11 тис.

Починаючи з 7 тис, вже можна знайти машину з вологим прибиранням.

Верхньої цінової межі майже не існує.

Та скільки б ви не витратили – треба розуміти, поки що робот не здатний замінити людину, тому вам доведеться час від часу робити генеральне прибирання зі звичним пилососом.

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