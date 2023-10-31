Робот-сапер, обезвреживающий мины-лепестки – уникальная разработка украинских изобретателей

Все для фронта, все для победы! Почти под таким лозунгом прошел фестиваль инновационных проектов Сикорский челлендж. Большинство стартапов, которые представляли молодые изобретатели, касались именно оборонно-промышленного комплекса.

В нынешнем мероприятии приняло участие рекордное количество участников. Организаторы получили до 2 тыс. заявок, но в финал попали полторы сотни.

Сам фестиваль 12 год подряд не просто демонстрирует новые разработки в разных отраслях, но и параллельно находит инвесторов для широкого производства. К примеру, после прошлогоднего соревнования 20% стартапов нашли финансирование и уже внедрены в некоторых отраслях.

Среди стартапов есть маленькая машинка-робот. Этот транспорт был разработан для саперов во время разминирования. Он с видеокамерой управляется дистанционно и готов обезвреживать мины и растяжки. Нацелен на уничтожение мин-лепестков. Испытания показали, что взрыв может повредить колесо, но машина продолжит движение.

Стоимость разминирователя – 1 тыс. долларов. С десяток таких машин работают на фронте. Российскими железяками усыпано более 170 тыс. кв. км. Так что и похожих разработок на Сикорский челлендж немало. Главная задача новинок — не только очистить территорию от мин, но и уберечь человеческие жизни.

Цель самого фестиваля — не только показать современные разработки в разных сферах, но и найти для них инвесторов. И чтобы инновации и технологии оставались в Украине и работали на ее развитие.

Среди награжденных отдельную награду от Президентского фонда Леонида Кучмы Украина получили братья Илья и Вячеслав. 16-летние ребята разработали так называемую антиснайперскую систему для шлемов.

— Если на тебя направлен лазер от прицела снайпера или разведывательного дрона, который координирует огонь, то блок из фотодиодов на шлеме будет светиться и предупреждать, что человек находится в поле поражения, — рассказывают братья Илья и Вячеслав.

Фонд Леонида Кучмы двенадцатый год является соучредителем и соорганизатором фестиваля Сикорский челлендж. Разработчики пяти лучших проектов каждый год получают по 40 тыс. грн каждый. Но в этом году количество стартапов поразило, и благотворители отметили в каждой отрасли два проекта.

Еще два проекта связаны с медициной. Первый касается восстановления костей — разработка харьковских ученых, а второй днепровских – уникальный бионический протез руки, имеющий 80% украинских комплектующих.

Поддерживать отечественные разработки обещает и правительство. На стартапы в оборонно-промышленном комплексе в госбюджете заложили 1 млрл грн. К тому же обещают упростить принятие разработок на вооружение.

Параллельно Украина будет перенимать опыт других стран и больше развивать именно государственно-частное сотрудничество в оборонке — некоторые сектора будут открываться для частного бизнеса.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.