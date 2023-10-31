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Олег Корнієнко, Журналіст Факти ICTV, військовий кореспондент

Робот-сапер, що знешкоджує міни-пелюстки – унікальна розробка українських винахідників

Все для фронту, все для перемоги! Майже під таким гаслом відбувся фестиваль інноваційних проєктів Сікорський челендж. Більшість стартапів, які представляли молоді винахідники, стосувалися саме оборонно-промислового комплексу.

В цьогорічному заході участь взяла рекордна кількість учасників. Організатори отримали до двох тисяч заявок, але до фіналу потрапили півтори сотні.

Власне, сам фестиваль 12 років поспіль не просто демонструє нові розробки у різних галузях, але й паралельно знаходить інвесторів для широкого виробництва. Приміром, після минулорічного змагання 20% стартапів знайшли фінансування і вже впровадженні в деяких галузях.

Серед стартапів є невеличка машинка-робот. Цей маленький транспорт розробили для саперів під час розмінування. Він з відеокамерою, керується дистанційно та вже готовий знешкоджувати міни та розтяжки. Орієнтований на знищення мін-пелюсток. Випробування показали, що вибух може пошкодити колесо, але машина продовжуватиме рух.

Вартість розміновувача – 1 тис. доларів. З десяток таких машинок працюють на фронті. Російським залізяччям нашпиговано понад 170 тис. кв. км. Тож і схожих розробок на Сікорський челендж чимало. Головне завдання новинок — не лише очистити територію від мін, але й вберегти людські життя.

Мета самого фестивалю — не лише показати сучасні розробки в різних галузях, але й знайти для них інвесторів. І щоб інновації та технології залишалися в Україні і працювали на її розвиток.

Серед нагороджених окрему відзнаку від Президентського фонду Леоніда Кучми Україна отримали брати Ілля та В’ячеслав. 16-річні хлопці розробили так звану антиснайперську систему для шоломів.

– Якщо на тебе направлений лазер від прицілу снайпера чи від розвідувального дрона, який координує вогонь, то блок з фотодіодів на шоломі буде світитися і попереджати, що людина в зоні ураження, – розповідають брати Ілля та В’ячеслав.

Фонд Леоніда Кучми дванадцятий рік поспіль є співзасновником та співорганізатором  фестивалю Сікорський челендж. Розробники п’яти кращих проєктів щороку отримують по 40 тис. грн кожен. Та цьогоріч кількість стартапів вразила, і благодійники відзначили у кожній галузі по два проєкти.

Ще два проєкти пов’язані з медициною. Перший стосується відновлення кісток — розробка харківських вчених, а другий дніпровських – унікальний біонічний протез руки, що має 80 % українського комплектовання.

Підтримувати вітчизняні розробки обіцяють і в уряді. На стартапи в оборонно-промисловому комплексі в держбюджеті заклали 1 млрд грн. До того ж обіцяють спростити прийняття розробок на озброєння.

Паралельно Україна перейматиме досвід інших країн і більше розвиватиме саме державно-приватне співробітництво в оборонці – деякі сектори відкриватиме для приватного бізнесу.

Наука, Сікорський Челендж, Стартап, Стартапи в Україні
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