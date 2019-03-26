ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Украина

Работа для молодежи и благоустройство: что изменилось после создания Дунаевецкой ОТГ

Дунаевецкого ОТГ – одна из крупнейших городских общин Украины. В ней объединены 51 населенный пункт.

Здесь уже создали инвестиционный паспорт, а главное почувствовали, что можно иметь выгоду даже из пустых технических земель – на них устанавливают солнечные станции, и с каждого произведено киловатта прибыль идет в общество, а еще появляются рабочие места и социальная стабильность.

Еще два года назад на месте подоходного объекта солнечной энергетики было свалку. Территориальная община отдала пустые технические земли бизнесменам под станцию. Таких энергетических проектов в Дунаевцах несколько. Район рад любому инвестору, так как он несет деньги в бюджет. Кроме того, 20% выработанного электричества возвращают общине.

Смотрите: Дом для пенсионеров на Кировоградщине: как живут и кто удерживает

Чтобы создать рабочие места, устроили конкурс инициатив – житель любой деревни мог предложить свой проект. В Залесцах для детей не было развлечений. Мамы выступили с инициативой на конкурсе и теперь у детишек есть настоящий игровая площадка.

К слову, на Тернопольщине активиста оштрафовали за ремонт дороги.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Бесплатное лечение и кружки: объединение общин в Черкасской области
Тимошенко: Мы победили на местных выборах
Выборы в ОТО: кто лидирует в Киевской области
Гройсман поддержал молодого голову ОТГ
Зоны отдыха и новые комплексы: как украинцы собственноручно обустраивают города
Салон красоты и роботокласс – современные села Черкасской области
ЦИК назначил выборы в ОТО – дата
Даже дороги хорошие. Как два маленьких села на Николаевщине зарабатывают 15 млн

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка