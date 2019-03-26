Робота для молоді і благоустрій: що змінилося після створення Дунаєвецької ОТГ

Дунаєвецька ОТГ – одна із найбільших міських громад України. В ній об’єднано 51 населений пункт.

Тут уже створили інвестиційний паспорт, а головне відчули, що можна мати зиск навіть із пустих технічних земель – на них встановлюють сонячні станції, і з кожного вироблено кіловата прибуток іде в громаду, а ще з’являються робочі місця і соціальна стабільність.

Ще два роки тому на місці прибуткового об’єкту сонячної енергетики було сміттєзвалище. Територіальна громада віддала порожні технічні землі бізнесменам під станцію. Таких енергетичних проектів у Дунаївцях кілька. Район радий будь-якому інвестору, бо він несе гроші у бюджет. Окрім того, 20% виробленої електрики повертають громаді.

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Щоб створити робочі місця, влаштували конкурс ініціатив – мешканець будь-якого села міг запропонувати свій проект. У Залісцях для дітей не було розваг. Мами виступили з ініціативою на конкурсі і тепер у дітлахів є справжній ігровий майданчик.

До слова, на Тернопільщині активіста оштрафували за ремонт дороги.

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