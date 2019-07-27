Робота для неповнолітніх: ким і де працюють українські підлітки

Літо – час не лише співати і відпочивати, а й чудова пора для дітей, щоб заробити гроші, і це стосується навіть неповнолітніх, адже за законом в Україні можна працювати з 16 років, а з дозволу батьків – з 15-ти. Факти ICTV поспілкувалися з дітьми, які, прагнучи допомогти батькам, самостійно заробляють гроші.

15-річна Маша закінчила школу і планує вступати до ВИШу.

– Я працювала на трьох роботах – робітником торговельного залу, оператором кол-центру і офіціантом. Знайти роботу в нашій країні – це дуже легко. За весь час, поки я працювала, мене ніхто і ніколи не обманював. В майбутньому я хочу бути біологом-генетиком – це складна професія, але вона того варта, – говорить Марія.

Школяр Максим попри свій юний вік теж вже працює.

– Працюю в парку на канікулах і вечорами. Одного разу мене попросив друг, щоб я його підмінив, і після цього мені сподобалось. Я даю дітям стрибати на батутах, кататись на машинках. Мені подобається працювати за комп’ютером, тому я хотів би бути босом у офісі, – зазначив Максим.

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Студентка Катя одночасно і заробляє гроші, і професійно розвивається.

– Я навчаюсь в КНУ ім. Шевченка на історії мистецтв. Роботу собі я знайшла в інтернеті. Спочатку я працювала як медіаторка, гід. У мене гнучкий графік. Також в мене є проект, у якому я займаюся фотографією, нещодавно мої роботи сподобалися одному німецькому журналу і вони вирішили взяти дві фотографії і заплатили мені найбільшу суму у моєму житті. Робота дає мені багато практичних навичок, які допомагають мені як в навчанні, так і в професійному зростанні у сфері мистецтва, – говорить Катерина.

Студентка Оля вдало поєднує роботу, навчання і особисте життя.

– Я навчаюсь у КНЕУ, мені подобається мистецтво, хоча й це не моя спеціальність. Зараз я працюю медіаторкою. До цього працювала офіціанткою. Часу вистачає і на навчання, і на хлопця. Я думала, щоб закінчити ще якісь курси, переорієнтуватись та більше працювати у сфері мистецтва, – зазначила Ольга.

До слова, Факти ICTV розповідали про роботу для студентів влітку.

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