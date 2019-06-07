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Робота для студентів влітку: скільки заробляють офіціанти та як знайти роботу

Час канікул і сезонних робіт. У літню пору кількість тимчасових вакансій зростає удвічі.

Одна з найбільш популярних серед студентів – професія офіціант. Кілька днів чи тижнів практики і можна ставати до роботи.

Чайові – половина їхньої зарплати.

За день у середньостатистичній кав’ярні офіціант може отримати дві-чотири сотні гривень чайових.

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Роботи для студентів влітку вдосталь, кажуть представники порталу НН.ua. Лише на цьому порталі понад 5 тис. вакансій офіціантів. Зарплати від тисячі гривень до кількадесят тисяч. Заробіток у тисячі -дві доларів пропонують на круїзних лайнерах.

Сфера послуг – на третьому місці за кількістю сезонних вакансій. Найлегше знайти підробіток охоронцям та будівельникам. Більшість сезонних робочих місць пропонують у Києві, на Харківщині та Львівщині, а найменше їх на Миколаївщині.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що робота вночі збільшує ризик викидня.

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